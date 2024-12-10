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Власть

Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о статусе цифрового сома

Парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам правового статуса национальной цифровой валюты — цифрового сома — в первом чтении.

Инициатор документа — председатель кабмина. Информацию о нем представил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.

Законопроект разработан в целях запуска пилотного проекта прототипа национальной валюты «цифровой сом», создания правовой основы и его статуса.

В ходе обсуждения депутат Карим Ханджеза поднял вопросы о преимуществах и определении термина «цифровой сом». Мелс Аттокуров ответил, что новая форма нацвалюты безопаснее.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроект о присвоении географического названия «Бакай-Ата» самой высокой безымянной вершине высотой 4 тысячи 457 метров горного хребта, расположенного на юго-западной стороне села Кара-Сай айыльного аймака Аманбаев Айтматовского района Таласской области в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313695/
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