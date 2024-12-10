В Кыргызстане предлагают отсрочить введение института присяжных до 2027 года

Власти уже 15 лет не могут ввести в действие закон о присяжных заседателях. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству.

Судья Верховного суда Аскат Сыдыков отметил, что законопроект рассматривается с 2009 года и с тех пор его реализация откладывается. И сегодня служитель Фемиды попросил отсрочить введение института присяжных до 2027-го. При этом он заметил, что норма о судах присяжных закреплена в Конституции и на этом основании принят закон.

«В соответствии с документом присяжные будут рассматривать дела только по восьми статьям, и то по праву самого обвиняемого. Рассматриваются особо тяжкие преступления против личности. Мы не можем обсуждать целесообразность введения, раз эта норма в Конституции есть», — сказал Аскат Сыдыков.

По его словам, основная проблема в реализации закона заключается в составлении списка присяжных и отсутствии соответствующих залов заседаний и зданий. Требуемая сумма — 1,5 миллиарда сомов.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что если закон 15 лет не работает и он «мертвый», то необходимо исключить его из Конституции.

В результате обсуждения члены комитета сняли с повестки законопроект о внесении изменений в законы о присяжных заседателях в судах, о введении в действие Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса о правонарушениях.