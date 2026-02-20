13:11
Общество

Эксперимент. В Узбекистане внедряют институт суда присяжных заседателей

С ноября 2026 года в судах Ташкента и Ташкентской области Узбекистана планируется запустить эксперимент с участием присяжных заседателей на процессах по особо тяжким преступлениям. Эксперимент по внедрению института суда присяжных начинается согласно государственной программе на текущий год, утвержденной указом президента страны.

Кроме того, следственные судьи получат право изменять или отменять меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

В рамках пилотного проекта представители общественности будут участвовать в рассмотрении уголовных дел по особо тяжким преступлениям (за исключением преступлений против мира и безопасности).

Эта мера должна повысить доверие к судебной системе РУз.

Отметим, что в Кыргызстане о введении института присяжных говорят много лет. Однако решение вопроса переносится.

Год назад президент Садыр Жапаров подписал Закон «О приостановлении действия Закона «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса».

Уточнялось, что в целях обеспечения эффективного функционирования института присяжных заседателей, создания необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры положениями документа предусматривается приостановление действия закона о присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики и главы 45 УПК до 1 января 2035 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362820/
просмотров: 150
Материалы по теме
