Эксперимент. В Узбекистане внедряют институт суда присяжных заседателей

С ноября 2026 года в судах Ташкента и Ташкентской области Узбекистана планируется запустить эксперимент с участием присяжных заседателей на процессах по особо тяжким преступлениям. Эксперимент по внедрению института суда присяжных начинается согласно государственной программе на текущий год, утвержденной указом президента страны.
В рамках пилотного проекта представители общественности будут участвовать в рассмотрении уголовных дел по особо тяжким преступлениям (за исключением преступлений против мира и безопасности).
Эта мера должна повысить доверие к судебной системе РУз.
Отметим, что в Кыргызстане о введении института присяжных говорят много лет. Однако решение вопроса переносится.
Год назад президент Садыр Жапаров подписал Закон «О приостановлении действия Закона «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса».
Уточнялось, что в целях обеспечения эффективного функционирования института присяжных заседателей, создания необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры положениями документа предусматривается приостановление действия закона о присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики и главы 45 УПК до 1 января 2035 года.