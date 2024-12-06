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Власть

У Садыра Жапарова день рождения. Кто его поздравил

Сегодня у президента Садыра Жапарова день рождения. Ему исполнилось 56 лет. На официальном сайте президента публикуется информация о том, главы каких государств поздравили президента.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Итак, первым Садыра Жапарова поздравил президент России Владимир Путин. В Telegram он отметил, что продолжит с главой Кыргызстана работу по развитию интеграционных процессов и обеспечению региональной безопасности.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Вторым поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что подписанный в этом году договор об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном ознаменовал собой новую веху тесных взаимоотношений, нацеленных на долгосрочное взаимодействие во благо будущих поколений.  

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Также Садыра Жапарова поздравил и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, счастья и благополучия.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

«За последние годы благодаря нашей твердой политической воле мы всесторонне укрепили многовековые узы братства между нашими исторически дружественными государствами, подняли наши взаимовыгодные отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. В этой связи хотел бы особо подчеркнуть, что тесное братство, активизация взаимных визитов и диалога на высшем уровне, а также достигнутые в ходе плодотворных переговоров важные договоренности служат общим интересам наших народов», — говорится в тексте поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

А президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и устойчивого процветания.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Садыра Жапарова за поддержку в восстановлении и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации, и инициативу по строительству средней школы в Агдамском районе Азербайджана.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем поздравлении пригласил Садыра Жапарова в Китай в следующем году.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что под руководством Садыра Жапарова в Кыргызстане успешно проводятся важные преобразования, направленные на поддержание благосостояния граждан, устойчивое развитие страны и упрочение ее авторитета.

Также Садыра Жапарова поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, нынешний и бывший президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Гурбангулы Бердымухамедов, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
Также Садыра Жапарова поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Меня очень радует развитие наших отношений с братским и дружественным Кыргызстаном, которые недавно были подняты до уровня всестороннего стратегического партнерства. Я искренне верю, что у нас есть твердая решимость продолжать развивать наши отношения, основанные на общих исторических и культурных ценностях. В этой связи я считаю, что мой визит в Бишкек в прошлом месяце стал важным этапом в наших отношениях. Еще раз выражаю благодарность за ваше теплое гостеприимство и за присвоение высшей государственной награды Кыргызстана — орден «Манас» I степени», — говорится в поздравлении Эрдогана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313409/
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