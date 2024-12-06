Автопарк «Бишкексвета» пополнился шестью новыми вышками

Автопарк муниципального предприятия «Бишкексвет» пополнился шестью современными автовышками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, новая техника поступила в рамках финансирования, выделенного мэрией города. Автовышки обладают высокой мощностью, удобной двойной кабиной и возможностью подъема крана на высоту до 23 метров. Это значительно повысит эффективность работы электромонтеров, которые ранее сталкивались с трудностями из-за устаревшего оборудования, часть которого использовалась более 40 лет.

Обновление автопарка позволит ускорить выполнение заявок в два раза и обеспечить комфортные условия труда для сотрудников. Теперь автопарк предприятия насчитывает 26 единиц техники.

Кроме того, до конца года ожидается поступление еще двух спецмашин: манипулятора и экскаватора.