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Власть

Межправительственный совет Кыргызстана и Казахстана: о чем говорили

В Бишкеке завершилось заседание кыргызско-казахского межправительственного совета Кыргызстана и Казахстана в расширенном формате.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров отметил основные достижения и договоренности, достигнутые между двумя государствами, в текущем году. В их числе подписание договора об углублении и расширении союзнических отношений, а также соглашения о подготовке к строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, урегулирование вопросов по четырем пансионатам на Иссык-Куле, переданным в пользование казахской стороне.

По словам чиновника, с каждым годом растет объем взаимной торговли. С 2019 по 2023 год торговый оборот между государствами вырос на 38 процентов, в том числе экспорт — на 30 процентов и импорт — на 42 процента.

Напомним, ранее главы двух стран поставили задачу довести к 2030-му объем взаимной торговли до $3 миллиардов.

«Для претворения в жизнь этой задачи нам необходимо находить новые возможности промышленной кооперации, создавать альтернативные формы торговли, включая электронную коммерцию, запускать взаимовыгодные инвестиционные проекты, устранять имеющиеся барьеры в торговле, а также полноценно обеспечивать свободное перемещение товаров и сохранять стабильную ситуацию на кыргызско-казахской границе», — сказал Акылбек Жапаров.

Стороны обсудили реализацию таких проектов, как строительство промышленного торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, ферросплавного завода в Таш-Кумыре, солнечных электростанций, торгово-логистического склада для хранения фруктов и овощей в Алматинской области.

Достигнуты договоренности по проработке комплексных вопросов для создания благоприятных условий на кыргызско-казахской госгранице. Планируются реконструкция контрольно-пропускных пунктов, совместное обследование состояния мостов на границе.

Обозначена ключевая роль транспортной инфраструктуры в укреплении двусторонних торгово-экономических связей. Одним из важнейших проектов, реализуемых совместно с Азиатским банком развития в этом направлении, является экономический коридор Алматы — Бишкек.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в свою очередь отметил, что правительства двух государств активно работают над реализацией достигнутых договоренностей на высоком уровне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313139/
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