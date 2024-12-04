Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан из Южной Кореи

Президент Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан из официальной поездки в Южную Корею. Об этом 24.kg сообщили в администрации главы государства.

По их данным, официальная делегация прибыла в Бишкек примерно в 16.00.

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Садыр Жапаров сегодня утром участвовал в Инвестиционном диалоге между Кыргызстаном и Южной Кореей, состоявшемся в Сеуле.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель вчера объявил военное положение в стране. Он назвал меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил». По словам главы страны, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить».

В Сеул вошли войска, которые попытались взять под контроль оппозиционный президенту парламент. Но депутаты смогли собрать кворум и большинством голосов признали введение чрезвычайного положения в государстве незаконным. После оппозиционные партии заявили, что инициируют импичмент президенту. Сегодня в отставку ушел министр обороны Кореи.