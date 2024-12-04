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Власть

Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

Советники вновь избранного президента США Дональда Трампа предложили ему три плана, где есть пункт о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, они публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению боевых действий в Украине.

Уточняется, что Дональд Трамп еще не созвал рабочую группу для создания мирного плана по Украине. Вместо этого в команде республиканца разрабатываются идеи и предложения, как они представляют себе мирный план.

Советники Трампа, как пишет агентство, хотят заставить Москву и Киев «начать переговоры методом кнута и пряника». Так, если от переговоров откажется президент Украины Владимир Зеленский, то Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, а если российский лидер Владимир Путин, то помощь Украине будет увеличена.

Однако в конечном счете мирное соглашение будет зависеть от прямого общения Трампа, Зеленского и Путина, отметили источники.

Сообщается, что на данный момент есть три главных предложения по мирному плану: от спецпосланника по Украине и России генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы Нацразведки Ричарда Гренелла. Все они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и отказ Киева от членства в НАТО.

Например, план Келлога, написанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Флейцем, призывает заморозить нынешние линии фронта. Согласно другому предложению, Украина получит гарантии безопасности США, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313123/
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