Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

Советники вновь избранного президента США Дональда Трампа предложили ему три плана, где есть пункт о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, они публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению боевых действий в Украине.

Уточняется, что Дональд Трамп еще не созвал рабочую группу для создания мирного плана по Украине. Вместо этого в команде республиканца разрабатываются идеи и предложения, как они представляют себе мирный план.

Советники Трампа, как пишет агентство, хотят заставить Москву и Киев «начать переговоры методом кнута и пряника». Так, если от переговоров откажется президент Украины Владимир Зеленский, то Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, а если российский лидер Владимир Путин, то помощь Украине будет увеличена.

Однако в конечном счете мирное соглашение будет зависеть от прямого общения Трампа, Зеленского и Путина, отметили источники.

Сообщается, что на данный момент есть три главных предложения по мирному плану: от спецпосланника по Украине и России генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы Нацразведки Ричарда Гренелла. Все они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и отказ Киева от членства в НАТО.

Например, план Келлога, написанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Флейцем, призывает заморозить нынешние линии фронта. Согласно другому предложению, Украина получит гарантии безопасности США, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.