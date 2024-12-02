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Власть

«Центральная Азия — Китай»: вопросы взаимодействия обсудили главы МИД

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в пятой встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Китай», которая состоялась в Чэнду (КНР).

Стороны обсудили вопросы взаимодействия государств Центральной Азии с Китаем, подчеркнув активизацию сотрудничества, и наметили дальнейшие планы в рамках принятых механизмов и платформ по конкретным ключевым направлениям партнерства на ближайший период.

Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в сферах политики, торговли, сельского хозяйства, привлечения инвестиций, зеленой экономики, энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды, транспорта и таможни. Помимо этого, обсуждены вопросы и культурно-гуманитарного сотрудничества, туризма и высоких технологий, а также актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других организаций.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросу содержательной части предстоящего в 2025 году второго саммита «Центральная Азия — Китай».

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что Центральная Азия и КНР обладают существенным потенциалом для экономического роста и развития. «Наш регион находится на пересечении древних торговых путей, и сегодня, в эпоху глобализации, у нас появляется возможность возродить роль Центральной Азии как транзитного и логистического узла», — сказал он.

Министр также отметил значимость проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который призван стать важным звеном «Одного пояса — одного пути», открыть новые пути для торговли, укрепить экономические связи и повысить уровень жизни людей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312776/
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