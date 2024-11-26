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Власть

Садыр Жапаров в Австрии. С кем встречался и о чем говорили

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Белен провели ряд переговоров в узком и расширенном форматах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

24-25 ноября Садыр Жапаров с официальным визитом побывал в Австрии. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание уделено экономическому взаимодействию, намечены направления для углубления партнерства между Кыргызстаном и Австрией.

Кроме того, 25 ноября Садыр Жапаров встретился с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также реализации совместных проектов.


Завершая официальный визит, президент КР провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с особым акцентом на развитие межпарламентских связей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312223/
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