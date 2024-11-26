Садыр Жапаров в Австрии. С кем встречался и о чем говорили

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Белен провели ряд переговоров в узком и расширенном форматах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

24-25 ноября Садыр Жапаров с официальным визитом побывал в Австрии. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание уделено экономическому взаимодействию, намечены направления для углубления партнерства между Кыргызстаном и Австрией.



Кроме того, 25 ноября Садыр Жапаров встретился с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также реализации совместных проектов.

Завершая официальный визит, президент КР провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с особым акцентом на развитие межпарламентских связей.