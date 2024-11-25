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Власть

Президенты Кыргызстана и Австрии провели переговоры в формате тет-а-тет

В рамках официального визита в Австрию президент Садыр Жапаров встретился с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, на которых обсуждались ключевые вопросы двусторонних и международных отношений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

Лидеры двух стран уделили особое внимание политическому взаимодействию и укреплению партнерства между Кыргызстаном и Австрией. Президент Ван дер Беллен отметил важность устойчивого диалога для укрепления взаимного доверия и развития совместных инициатив.

Садыр Жапаров поблагодарил австрийского президента за приглашение и подчеркнул, что этот визит, ставший первым за последние девять лет, будет важным шагом в укреплении двусторонних отношений. Он отметил значительный потенциал для расширения сотрудничества и подтвердил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов.

После встречи президентов переговоры продолжились с участием делегаций двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312207/
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