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Власть

Садыр Жапаров прилетел в Австрию. Как его встречали

В Вене состоялась церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван Дер Белленом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что лидеры двух стран встретились во дворце Хофбург.

«В честь прибытия Садыра Жапарова торжественно поднят флаг Кыргызстана, командир роты почетного караула отдал приветственный рапорт, оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Далее главы государств обошли строй почетного караула, и на фоне президентского дворца Хофбург прошла церемония совместного фотографирования, после чего состоялось представление делегаций», — говорится в сообщении.

По завершении церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Александер Ван Дер Беллен перешли к переговорам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312201/
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