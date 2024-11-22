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Власть

Нурланбек Шакиев призвал Россию снижать антимигрантские настроения

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев призвал Россию снижать антимигрантские настроения. Об этом он заявил на 57-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает «СенатИнформ».

Спикер ЖК подчеркнул, что терроризм не имеет национальности или этнической принадлежности, поэтому необходимо объединить усилия для создания механизмов, обеспечивающих безопасность и законность трудовой миграции. Он отметил важность продолжения работы по снижению антимигрантских настроений в обществе, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.

Нурланбек Шакиев выразил обеспокоенность ситуацией с отказами московских школ принимать детей трудящихся-мигрантов и инициативой о запрете на перевозку семей мигрантов в РФ.

Он также считает ошибочным предложение дать право иностранцам получать дошкольное и школьное образование в России только на платной основе, так как школа играет важную роль в адаптации мигрантов, помогая как детям, так и их родителям интегрироваться в общество.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что миграционная политика в РФ должна быть государственно выверенной. По ее словам, законы, ужесточающие миграционное законодательство, направлены не на борьбу с кем-то, а на наведение порядка в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312012/
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