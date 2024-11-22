Проводники «Кыргыз темир жолу» пожаловались депутатам на низкую зарплату

Проводники «Кыргыз темир жолу» пожаловались нардепам на низкую зарплату. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщил нардеп Бакытбек Марипов.

По его словам, работники госпредприятия сегодня получают 20 тысяч сомов.

«В вагонах нет кочегаров. Можно ли поднять зарплату проводникам и нанять истопников?» — спросил Бакытбек Марипов.

Заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов ответил, в следующем году руководство поднимет зарплату проводникам.

«В вагонах есть только механики и проводники. Последние сами отапливают вагоны, за это предусмотрена доплата», — ответил чиновник.