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Власть

Прокуратура—хранитель закона! Президент поздравил надзорный орган со 100-летием

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования органов прокуратуры Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«22 ноября 1924 года постановлением президиума Революционного комитета Кара-Кыргызской автономной области созданы областной суд и областная прокуратура. Этот день вошел в историю как дата образования прокуратуры Кыргызстана и отмечается по сей день», — рассказал президент.

Он напомнил, что первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области назначен Михаил Безносиков. В следующем году эту почетную должность занял Алексей Дорогов, затем Вельт Ян. А в 1927 году первым кыргызским прокурором стал Таш Кудайбергенов, народный комиссар юстиции, участник восстания 1916 года и союза «Букара», организованного в 1917 году. В период с 1929 по 1933 год эту должность занимал Искендер Жоломанов.

«Мы можем с гордостью сказать, что эти отцы проложили первый путь в правоохранительные органы. В период становления советской власти в нашей стране особую роль в утверждении единого закона на территории республики сыграла кыргызская прокуратура. Как свидетельствуют архивные материалы и литературные источники, органы прокуратуры проверяли соблюдение прав рабочего класса в трудовых договорах, боролись с кражей скота, коррупцией, сбором взяток, нарушениями избирательных прав, а также выявляли факты недопущения рабочих к выборам», — проинформировал глава государства.

Он отметил, что во время Великой Отечественной войны деятельность всех отраслей, включая региональные прокуратуры, была переведена на военное положение. А после войны и до обретения независимости Кыргызстаном история прокуратуры претерпела значительные изменения и поворотные моменты.

Так, 15 декабря 1990 года, после принятия Декларации о государственном суверенитете Кыргызской Республики, прокуроры начали осуществлять свои полномочия независимо от других государственных органов, подотчетными и ответственными только Верховному Совету Кыргызской Республики. Прокуратура закреплена в Конституции как орган с особым статусом.

«Фраза «Прокуратура — хранитель закона!» глубоко укоренилась в нашем обществе. Поскольку кыргызская прокуратура, пережившая множество трудных времен за свою вековую историю, с момента своего основания вносит значительный вклад в укрепление правовых основ государства и общества», — отметил Садыр Жапаров.

Президент поздравил сотрудников прокуратуры, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов. Мероприятие продолжилось концертной программой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311944/
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