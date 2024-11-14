За неполные три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,77 миллиарда

За неполные три года с момента перехода государству чистая прибыль проекта «Кумтор» превысила $1 миллиард 77 миллионов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Депутаты рассматривают отчет кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2023-й.

«В горнодобывающей отрасли благодаря политической воле Садыра Жапарова произошли не революционные, а эволюционные события. Впервые за 30 лет фактически защищены экономические, национальные и экологические интересы кыргызского государства. За 27 лет произведено 400 тонн золота, и всего лишь $100 миллионов дивидендов поступило от «Кумтора». А на сегодня за 2,5 года произведено 38 тонн золота и получен $291 миллион в качестве дивидендов, при этом налоговые и другие платежи в бюджет за три года составили $990 миллионов», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что впервые в истории страны на геологические исследования выделен 1 миллиард сомов, и горнодобывающие предприятия за три года принесли стране доход в 111 миллиардов.