Акылбек Жапаров: Бишкек через три года поменяет облик

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша рассказал о ходе реализации административно-территориальной реформы.

«Как вы будете обеспечивать освещение, уборку мусора, очистку, благоустройство присоединенных сел, когда в городе не везде хватает ресурсов?» — поинтересовался депутат Дастан Бекешев.

Глава кабмина ответил, что на 1 миллиард сомов покупается коммунальная техника, еще на 1 миллиард приобретается дорожно-строительная техника.

«У Бишкека необъятные перспективы по увеличению доходной части. В этом направлении мы будем помогать. Бишкек должен быть столицей, в течение трех лет поменяет облик вместе со всеми айыл окмоту, которые вошли в город», — заверил он.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении принял ряд нормативных правовых актов в сфере административно-территориальной реформы. Предлагается утвердить административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значений согласно их схематической карте и описанию границ.

Отметим, в результате административно-территориальной реформы, в частности, площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.