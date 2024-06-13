Акылбек Жапаров: Бишкек через три года поменяет облик

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша рассказал о ходе реализации административно-территориальной реформы.
«Как вы будете обеспечивать освещение, уборку мусора, очистку, благоустройство присоединенных сел, когда в городе не везде хватает ресурсов?» — поинтересовался депутат Дастан Бекешев.
Глава кабмина ответил, что на 1 миллиард сомов покупается коммунальная техника, еще на 1 миллиард приобретается дорожно-строительная техника.
«У Бишкека необъятные перспективы по увеличению доходной части. В этом направлении мы будем помогать. Бишкек должен быть столицей, в течение трех лет поменяет облик вместе со всеми айыл окмоту, которые вошли в город», — заверил он.
Напомним, сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении принял ряд нормативных правовых актов в сфере административно-территориальной реформы. Предлагается утвердить административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значений согласно их схематической карте и описанию границ.
Отметим, в результате административно-территориальной реформы, в частности, площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.
Справка 24.kg
В состав города вошли:
- айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
- айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
- село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
- село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.