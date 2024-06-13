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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Кыргызстан уходит от принципа «одно село — один айыл окмоту» — Акылбек Жапаров

Кыргызстан постепенно уходит от принципа «одно село — один айыл окмоту». Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, между ними существуют огромное неравенство и разрывы.

Глава кабмина добавил, что численность работников сельской местности сократилась, однако объем их работы не изменился.

«Это произошло по причине цифровизации госуслуг. Теперь не нужно ходить в айыл окмоту, чтобы получить справку. Получить ее за 3 секунды может каждый через приложение «Тундук». В настоящее время 90 процентов жителей не обращаются за информацией в айыл окмоту. Банки больше не запрашивают множество документов. Портал «Тундук» оказал услуги 15,6 миллиона раз, тем самым сэкономив более 1 миллиарда сомов и 12,9 миллиона часов», — отметил он.

Еще одной целью АТР, подчеркнул Акылбек Жапаров, является усиление активной адресной помощи по борьбе с бедностью. В 2022 году оцифровано около 111 тысяч семей, находящихся за чертой бедности, а в 2024-м их число сократится до 81 тысячи. За три года около 13 тысяч семей получили социальные контракты по 100 тысяч сомов, создано более 18 тысяч рабочих мест. В этом году еще 23 тысячам малообеспеченных семей выделят 2,3 миллиарда сомов.

«Мы требуем от айыл окмоту чистоты, порядка, уважения, заботы о наших людях, укрепления экономики на местах и привлечения инвестиций», — сказал чиновник.

Он заметил, что усилен кадровый потенциал, расширены полномочия руководителей районов, а с помощью системы ротации отменен принцип «свой человек».
Ссылка: https://24.kg/vlast/296583/
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