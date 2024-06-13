«Нам было непросто провести административно-территориальную реформу», — сказал на заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, несмотря на то что реформа назревала давно, ее много лет не могли внедрить.

«Провести идеальную реформу сложно, вопросов еще много, будем исправлять их постепенно», — отметил глава кабмина.

Он добавил, что цель АТР — объединить села и расширить города. Это приведет к эффективному управлению и использованию финансовых и человеческих ресурсов. Если до реформы айыл окмоту было 452, то после административно-территориальной реформы их количество составит 235.

«До AТР было 10 тысяч 287 штатных единиц, но после их стало 6 тысяч 398 и сократилось до 3 тысяч 856 единиц. Раньше на их расходы было предусмотрено 4,8 миллиарда сомов, теперь 3 миллиарда, будет сэкономлено 1,8 миллиарда. Эти средства будут полностью направлены на айыл окмоту в течение трех лет», — сказал Акылбек Жапаров.

Он сообщил, что с 1990 года образованы 40 районов, 32 города и 452 айыльных аймака, из них 62 — айыльные аймаки, состоящие из одного села. В то же время есть айыл окмоту, объединяющие от 10 до 20 айыльных аймаков с населением от 30-50 тысяч человек.