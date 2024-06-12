Спикер Жогорку Кенеша ввел ограничения депутатам на выезд в загранкомандировки

Спикер Нурланбек Шакиев попросил депутатов активно участвовать в пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.

По его словам, до каникул депутатам предстоит провести еще пять пленарных заседаний.

«Есть немало законопроектов, важных для судьбы страны и населения. Мы должны успеть их рассмотреть. Поэтому я вас прошу активно участвовать в заседаниях парламента. На заграничные командировки с понедельника введены ограничения, кроме пары важных мероприятий. Никуда выезжать не будем. Три недели активно работаем», — сказал Шакиев.