04:02
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

Спикер Жогорку Кенеша ввел ограничения депутатам на выезд в загранкомандировки

Спикер Нурланбек Шакиев попросил депутатов активно участвовать в пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.

По его словам, до каникул депутатам предстоит провести еще пять пленарных заседаний.

«Есть немало законопроектов, важных для судьбы страны и населения. Мы должны успеть их рассмотреть. Поэтому я вас прошу активно участвовать в заседаниях парламента. На заграничные командировки с понедельника введены ограничения, кроме пары важных мероприятий. Никуда выезжать не будем. Три недели активно работаем», — сказал Шакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296436/
просмотров: 1654
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уран казууга уруксат берди
В Кыргызстане запретят рекламу услуг гадалок. Законопроект одобрен ЖК
ЖК комитети уран казууга жол ачкан долбоорду эки окууда жактырды
В Кыргызстане хотят учредить День отца. Комитет Жогорку Кенеша одобрил закон
ЖК комитети Жылдыз Полотованын талапкерлигин жактырды
В Жогорку Кенеше не прошел законопроект по ценным бумагам. Нет кворума
ЖК Курманкул Зулушевди башкы прокурорлук кызматтан бошотууга макулдун берди
Депутаты Жогорку Кенеша вновь недовольны руководством Верховного суда
На заседании Жогорку Кенеша поругались депутат и глава МЧС
Заседание Жогорку Кенеша отложено. Депутаты уехали на похороны
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано