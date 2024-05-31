Акылбек Жапаров: Команда президента прекратила национальное унижение

Команда Садыра Жапарова наконец прекратила национальное унижение и вернула народу Кумтор. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на заседании ученого совета Ошского государственного университета.

Он отметил, что если за предыдущие 20 лет эксплуатации рудника «Центеррой» Кыргызстан получил в виде дивидендов максимум $80 миллионов, первый год национализации месторождения дали в пять раз больше чистой прибыли.

Лозунг народной власти: «Не воруй сам, не давай воровать другим». Это честная власть! Но мы еще и эффективные менеджеры. Акылбек Жапаров

По его словам, «крупный и малый бизнес еще плохо понимает, что его гражданский долг — вовремя и полностью платить налоги, но это становится общепризнанным и обязательным условием».

«Все мы хотим жить в процветающем государстве. Поэтому каждый из нас обязан жить по закону и выполнять свои обязательства», — заявил глава кабмина.

Он заметил, что за счет этого и происходят беспрецедентный рост экономики, массовое строительство социальных объектов и улучшение инфраструктуры, повышение зарплаты, пособий и пенсий.

Никто не верил, но народная власть выполнила свое обязательство по подъему пенсий на уровень прожиточного минимума: с 1 октября ни одна пенсия в стране не будет ниже 6 тысяч 900 сомов. Акылбек Жапаров

«Сравните это с тем, что еще два года назад сотни тысяч наших пенсионеров получали по 1,5-2 тысячи сомов. Без ложной скромности, я, как экономист и специалист по государственным финансам, очень горжусь нашей командой, которая смогла добиться таких результатов», — добавил он.

Чиновник заверил, что еще один бесспорный признак установления народной власти — это демонтаж коррупции и ликвидация организованной преступности.

«Вы помните, как в прежние годы роль и место оргпреступности в республике были непререкаемыми. Каждый раз, когда государство опрокидывалось так называемыми народными революциями, усиливались «положенцы». На фоне неразберихи и беспорядков, когда официальная власть, органы правопорядка, судебные учреждения не могли гарантировать безопасность и справедливость, этот вакуум безвластия заполняли бандиты. Более того, нельзя не признать, что при всеобщей коррумпированности и продажности органов государственной власти зачастую люди, потеряв надежду, искали справедливости у бандитов», — добавил он.