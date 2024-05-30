На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков попросил, чтобы кабмин восстановил авиасообщение между Ошом и Стамбулом.

«Сейчас со всей Европы, США и многих других стран люди в Кыргызстан летят через Стамбул. Только в Америке находятся 50-60 тысяч кыргызстанцев. Они рассказали, что около 20 часов летят в Бишкек. В нашей столице они ждут пересадку на Ош 3-4 часа. Кроме того, из южной столицы в Стамбул раньше летали не только наши соотечественники, но и граждане Узбекистана и Таджикистана», — сказал депутат.