Акылбек Жапаров: Экономика дает устойчивый рост, несмотря на санкции против РФ

«Наш главный партнер по торговле — Россия — находится под санкционным давлением. Несмотря на это, экономика дает устойчивый рост в рамках ЕАЭС», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю 10-летия со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Он напомнил, что за последние три года рост ВВП Кыргызстана составил в среднем около 7 процентов, а в 2022-м — более 9 процентов.

«Правильная макроэкономическая политика, подобранная профессиональная команда и создание благоприятных условий для нашего бизнеса и граждан, в том числе в рамках ЕАЭС, помогли нам стабилизировать экономику после пандемии и воспользоваться всеми преимуществами нашего союза, чтобы экономика КР заработала в нужном ритме», — отметил глава кабмина.

По его словам, объем ВВП республики достиг более 1 триллиона 200 миллиардов сомов в 2023 году, но Кыргызстан ставит перед собой более амбициозные цели. К 2030-му президент поставил задачу, чтобы объем ВВП составлял не меньше $30 миллиардов.

«Наш союз ответил чаяниям наших граждан. Обычно эти объединения создаются с точки зрения экономических интересов, политических, а потом уже учитывают интересы простых граждан. Требования своих граждан жить в свободе, свободно перемещаться, общаться, свободно трудоустраиваться — именно вот это было, я думаю, учтено нашими лидерами, когда этот союз создавали», — сказал Акылбек Жапаров.