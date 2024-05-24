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Власть

Объяснять мигрантам, как вести себя в Кыргызстане, предлагает депутат

На заседании парламентской фракции «Ишеним» депутат Айсара Абдибаева поинтересовалась у замминистра труда, социального обеспечения и миграции Бакыта Дарманкул уулу, можно ли открыть при ведомстве отдел, где прибывающим в Кыргызстан иностранцам будут объяснять, как вести себя в нашей стране.

По словам чиновника, при министерстве есть отдел, выдающий разрешения частным компаниям по трудоустройству, с ними проводят разъяснительную беседу. 

«Иностранцы, прежде чем приехать сюда на работу, получают квоту. Потом обращаются в МИД и получают въездную визу на два месяца. Уже по приезде проходят медосмотр. Но частные компании по трудоустройству не проходят всю эту процедуру, поэтому привезенные ими мигранты пребывают здесь нелегально. Мы намерены совместно с МВД аннулировать договоры с такими частными компаниями. Информацию предоставим позже», — сказал Бакыт Дарманкул уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294905/
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