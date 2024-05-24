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Власть

В Бишкеке обсудят меры по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран — участниц СНГ пройдет сегодня в Бишкеке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ФСБ России.

Участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в государствах Содружества и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

В ведомстве отметили, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.

«Будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах — участниках СНГ. Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294865/
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