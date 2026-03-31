Общество

Отказались от экстремизма: девять сторонников «Йакын-Инкар» вышли из организации

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области девять членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Йакын-Инкар» добровольно отказались от участия в ней. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, 27 марта с гражданами провели разъяснительно-профилактические мероприятия с участием представителей официального мусульманского духовенства. Участникам сообщили о недопустимости религиозного раскола, важности общественного согласия и следовании традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба и матрудийского вероучения.

В результате бывшие участники организации заявили о признании ошибочности своих убеждений, выразили сожаление и подтвердили готовность соблюдать законодательство Кыргызстана, решения Совета улемов и требования ДУМК. Они призвали своих сторонников отказаться от идей «Йакын-Инкар».

Отмечается, что организация запрещена в республике с 2017 года.

В ГКНБ добавили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по контролю за соблюдением Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Гражданам напомнили об уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.
