Мошенники вывели из банка более 8 миллионов сомов

Задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, 2 июня в милицию с заявлением обратился представитель одного из банков Кыргызстана. Он рассказал, что неизвестные незаконным путем вывели деньги. Финансовому учреждению причинен материальный ущерб в 8 миллионов 28 тысяч 289 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Задержаны подозреваемые Т.Т., 1995 года рождения, и Б.М., 1984 года рождения. Милиционеры установили, что один из них на момент совершения преступления являлся работником вышеупомянутого банка.

Устанавливается их возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.