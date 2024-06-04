Акылбек Жапаров рассказал о том, что должно быть в приоритете в ЕАЭС

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Несвиже (Беларусь). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Чиновник рассказал, что в рамках заседания в узком формате заслушаны доклады профильных министров Евразийской экономической комиссии по весьма важным и чувствительным для каждой страны вопросам. Он подчеркнул, что принимаемые решения должны учитывать взаимную выгоду и особенности социально-экономического развития каждого государства ЕАЭС.

Акылбек Жапаров назвал несколько приоритетов в работе союза:

стимулировать внутреннее производство, усиливать поддержку промышленной кооперации и устранять барьеры;

развивать транспортно-логистические пути, обеспечивать оптимальные маршруты перевозки пассажиров и грузов;

усилить работу с третьими странами по снятию инфраструктурных ограничений, законодательных барьеров и синхронизировать работу контролирующих органов, чтобы обеспечить быстрые перевозки посредством цифровых платформ;

внедрить индикаторы эффективности функционирования транспортной и логистической инфраструктуры, такие как показатели времени пересечения пограничных переходов между государствами при передвижении товаров во взаимной торговле;

регламентировать контрольно-досмотровые мероприятия в процессе перемещения товаров на внутренних границах союза;

найти новые решения по снижению себестоимости авиаперевозок между странами ЕАЭС.

Глава кабмина сказал, что рассмотрены выработанные ЕЭК и уполномоченными органами государств объединения подходы по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС. По его мнению, нельзя допускать, чтобы так называемые углеродный и утилизационный сборы стали средствами скрытой, неоправданной дискриминации и выполняли фискальные функции. Необходимо наладить координацию органов по предупреждению природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.

«По мерам адаптации к изменению климата считаю, что наши усилия должны быть сфокусированы на внедрении водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и энергосберегающих решений в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Важно не затягивать вопросы формирования общего энергетического рынка союза. Нам необходимо приступать к вопросам развития инфраструктуры по транспортировке этих ресурсов по территориям наших государств для беспрепятственного и бесперебойного перемещения товаров до конечных потребителей и целевых рынков», — отметил Акылбек Жапаров.

Он рекомендовал диверсифицировать кредитный портфель Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития с увеличением грантовой составляющей в пользу стран с малой экономикой и предлагать конкурентоспособные кредитные продукты бизнесу. Также чиновник предложил совместно с Деловым советом и отраслевыми объединениями государств ЕАЭС поработать над внедрением цифровых платформ для диалога с бизнесом третьих стран.