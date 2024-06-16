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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

Сегодня священный праздник для мусульман — Курман айт, который отмечают через 70 дней после завершения поста Рамазан и Орозо айта.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с этим великим праздником.

Пусть этот день принесет мир и благополучие в каждый дом, укрепит веру и надежду в ваших сердцах! Желаем вам здоровья, счастья и благосостояния! Чтобы ваша жизнь была полна радости, а дома — тепла и уюта!

И пусть этот светлый праздник станет символом единения, добра и взаимопомощи! В этот особенный день давайте помнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе.

С праздником!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296654/
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