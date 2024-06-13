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Власть

Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?

Фото ГКНБ . Камчыбек Ташиев наградил сотрудника патрульной милиции

Глава спецслужб Камчыбек Ташиев наградил сотрудника патрульной милиции. Об этом сообщили в ГКНБ.

По их данным, сегодня председатель госкомитета, прибыв в 5.30 на работу, увидел на одной из улиц Бишкека сотрудника патрульной милиции, выполняющего свои служебные обязанности в одиночку.

Камчыбек Ташиев оценил то, что патрульный с утра на посту. Им оказался сержант милиции Амангельди Колбаев.

Глава спецслужб отметил: «Каждый государственный служащий обязан с преданностью трудиться для Кыргызстана, посвящая каждый час службе». Он вручил Амангельди Колбаеву подарок и 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296577/
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