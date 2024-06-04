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Власть

Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия

Обеспечение продовольственной безопасности было и остается одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС. Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», проводимой на площадке Международной специализированной выставки «Белагро-2024» в рамках рабочего визита в Беларусь.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

«Отрадно отметить, что данная выставка, 34-я по счету, проходит в период празднования 10-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Убежден, что проведение выставки будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества наших государств в сельскохозяйственной отрасли», — сказал он.

Глава кабмина продолжил, что, по оценкам международных экспертных организаций, в 2022 году по меньшей мере 258 миллионов человек в 58 странах и территориях столкнулись с проблемой обеспечения продовольственной безопасности.

А, по прогнозам, к 2028-му почти 1 миллиард населения Земли столкнется с острой нехваткой продовольствия.

Акылбек Жапаров

По его словам, основными факторами таких рисков в первую очередь являются экстремальные погодные условия и рост геополитической напряженности. При этом резкие изменения в политике создают риски для глобальных систем производства продовольствия и могут нарушить хрупкий баланс между спросом и предложением, ухудшить перспективы торговли и глобальной продовольственной безопасности.

«Сельское хозяйство в Кыргызстане является одной из приоритетных отраслей экономики республики и самой необходимой и важной отраслью в мире. Политика развития агропромышленного сектора экономики страны нацелена на принятие согласованных действий для сохранения стабильного и бесперебойного функционирования внутреннего агропродовольственного рынка, а также поиска новых экспортных ниш. Кыргызская Республика ратифицировала международные соглашения в области питания, продовольственной безопасности и прав человека, а также приняла адаптированные индикаторы достижения Целей устойчивого развития до 2030 года и стратегические программы, в которых признается высокая приоритетность проблем в области питания и продовольственной безопасности», — отметил глава кабмина.

В ближайшие годы планируется реализовать 100 крупных проектов в 11 отраслях агропромышленного комплекса, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Акылбек Жапаров

Он обозначил в числе приоритетных направлений развития сельского хозяйства внедрение кластерных методов ведения хозяйства в агропромышленном комплексе, цифровых технологий для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции, развитие кооперации, улучшение доступа фермеров к инновациям и обеспечение внедрения современных технологий.

По словам чиновника, в ЕАЭС складывается положительная динамика производства продукции сельского хозяйства.

Производство сельскохозяйственной продукции государств — членов союза в 2023-м по сравнению с 2015 годом увеличилось на 22,7 процента.

Акылбек Жапаров считает целесообразным начать проработку вопроса финансирования из средств бюджета объединения совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.

«Одной из основных задач, предусмотренной Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и до 2045-го «Евразийский экономический путь», является обеспечение доступности продовольствия для населения стран-участниц. В связи с чем необходимо разработать и принять соответствующие документы союза», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295725/
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