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Власть

Садыр Жапаров поручил ввести доплаты врачам в регионах, ординаторам и интернам

Администрация президента разработает планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу для решения проблем в сфере медицины. Об этом сказал глава государства Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

«В качестве срочной меры, начиная с 1 июля, поручаю увеличить количество врачей с 200 до 500 в рамках программы дополнительного стимулирования медицинских специалистов, работающих в организациях здравоохранения в отдаленных районах, малых городах и сельской местности», — сказал он.

Кроме того, квартальный размер депозита врача должен быть увеличен с 38 тысяч до 66 тысяч сомов.

Садыр Жапаров

Глава государства добавил, что, учитывая острую нехватку специалистов в регионах республики (кроме Бишкека и Оша), он поручил в качестве экстренной меры ввести дополнительную ежемесячную выплату в размере 20 тысяч сомов педиатрам, неонатологам, хирургам, анестезиологам и реаниматологам.

«Сегодня нам не хватает молодых врачей. Мы видим дефицит кадров не только в отдаленных или высокогорных районах, но и в областных центрах. Поэтому я поручил ввести специальные выплаты в размере 20 тысяч сомов для привлечения и стимулирования клинических ординаторов и врачей-интернов», — сказал он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что это лишь перечень экстренных мер. «Как я уже сказал, администрацией президента сейчас прорабатываются средне- и долгосрочные шаги не только в сфере медицинского обслуживания, но и в других секторах», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294692/
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