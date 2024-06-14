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Власть

Президент принял посла России в Кыргызстане по случаю завершения дипмиссии

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что период миссии посла России совпал с важными историческими переменами в Кыргызстане — качественным развитием двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах.

Президент подчеркнул, что результатом активного взаимодействия двух стран в сфере образования стало строительство девяти школ по всей республике, начало процесса переформатирования работы Кыргызско-Славянского университета, открытие в Караколе филиала МГУ и успешно реализуемая программа «Российский учитель за рубежом».

Посол Николай Удовиченко поблагодарил президента Садыра Жапарова за высокую оценку его работы и отметил, что испытывает глубокое чувство удовлетворения достигнутыми результатами сотрудничества двух стран.

В завершение встречи Садыр Жапаров за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Россией наградил Николая Удовиченко Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296743/
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