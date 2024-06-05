Глава Минздрава пообещал повышение зарплаты медикам в ближайшее время

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев пообещал повышение зарплаты медикам в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на брифинге.

Министр не назвал более конкретные сроки и будущие размеры зарплаты. По его словам, они вырастут от 50 до 100 процентов.

«Уже наши финансисты посчитали, дали результаты кабмину. В ближайшие месяцы поднимется зарплата и врачей, и медсестер, и младшего медицинского персонала», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что с 2021 года зарплату медикам подняли в два раза. «Сегодня врач в среднем получает 24 тысячи сомов, участковые — 35 тысяч, медсестры — 17 тысяч», — отметил чиновник.