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Общество

Глава Минздрава пообещал повышение зарплаты медикам в ближайшее время

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев пообещал повышение зарплаты медикам в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на брифинге.

Министр не назвал более конкретные сроки и будущие размеры зарплаты. По его словам, они вырастут от 50 до 100 процентов.

«Уже наши финансисты посчитали, дали результаты кабмину. В ближайшие месяцы поднимется зарплата и врачей, и медсестер, и младшего медицинского персонала», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что с 2021 года зарплату медикам подняли в два раза. «Сегодня врач в среднем получает 24 тысячи сомов, участковые — 35 тысяч, медсестры — 17 тысяч», — отметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295888/
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