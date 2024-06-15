Активиста Афтандила Жоробекова отпустили под домашний арест

Сегодня, 15 июня, Ленинский райсуд рассмотрел вопрос меры пресечения, следствие просило продлить арест до 4 июля. Об этом сообщается на странице общественного фонда «Кылым шамы».

Адвокат Жаныш Бараков в ходатайстве отметил, что экспертиза не выявила призывов в публикациях Афтандила Жоробекова. Судья удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения на домашний арест.

«В настоящее время Афтандил находится под домашним арестом, а следствие продолжает работу над делом», — говорится в сообщении.

Напомним, что Афтандил Жоробеков является организатором мирной акции в защиту флага. Он объявил автопробег, который должен был состояться 2 декабря 2023 года, но милиционеры препятствовали участникам и акция не состоялась. 9 декабря активист объявил о мирном собрании в сквере имени Максима Горького. Накануне этой акции его задержали и водворили в СИЗО-1.