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Общество

С начала года 32 кыргызстанцев перевели отбывать наказание на родине

В 2024 году из иностранных государств в Кыргызстан перевели 32 граждан республики для дальнейшего отбывания наказания. Такие данные приводит Министерство иностранных дел.

В том числе 29 кыргызстанцев перевели из России, 2 — из Казахстана, 1 — из Таджикистана. На стадии этапирования в КР находятся еще 43 человека, в том числе 40 — из РФ и 1 — из РК.

«Все поступающие в адрес загранучреждений Кыргызстана заявления осужденных об отбывании наказания на родине направляются в оперативном порядке в адрес Генеральной прокуратуры для дальнейшего рассмотрения. При этом у близких родственников граждан КР, осужденных в иностранных государствах, также есть возможность непосредственного обращения в главный надзорный орган с ходатайством по вопросу их перевода в Кыргызстан для дальнейшего отбывания наказания», — рассказали в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296784/
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