Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано

В Бишкеке продолжается строительство нового стадиона. Видео в соцсетях выложил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов.

По его словам, при возведении объекта учитываются все требования надежности и безопасности.

Аскат Алагозов напомнил, что глава государства Садыр Жапаров внепланово ознакомился с ходом строительства стадиона в апреле.

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«Если не произойдет никаких чрезвычайных происшествий, то через два года этот стадион начнет служить народу», — сказал тогда президент.

Отметим, в Бишкеке построят стадион на 45 тысяч мест. По проекту архитектурный дизайн адаптирован к национальным ценностям и напоминает кыргызскую юрту.