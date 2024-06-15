05:38
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано

В Бишкеке продолжается строительство нового стадиона. Видео в соцсетях выложил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов.

По его словам, при возведении объекта учитываются все требования надежности и безопасности.

Аскат Алагозов напомнил, что глава государства Садыр Жапаров внепланово ознакомился с ходом строительства стадиона в апреле.

Читайте по теме
«Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте

«Если не произойдет никаких чрезвычайных происшествий, то через два года этот стадион начнет служить народу», — сказал тогда президент.

Отметим, в Бишкеке построят стадион на 45 тысяч мест. По проекту архитектурный дизайн адаптирован к национальным ценностям и напоминает кыргызскую юрту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296802/
просмотров: 1271
Версия для печати
Материалы по теме
Власти Бишкека потратят на обновления центра «Эмгек резерви» 270 миллионов сомов
«Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте
Реконструкция стадиона в Бишкеке: глава Футбольного союза раздал поручения
Землю малой арены стадиона «Спартак» вернули мэрии Бишкека
Как выглядит малая арена стадиона и какой она будет, показали в мэрии Бишкека
Стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Привлечены архитекторы из Турции и Англии
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй. Порядок обеспечат 2,5 тысячи милиционеров
Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть
Восстановление малой арены стадиона. Чиновников уличили в заимствовании проекта
Висящий на скале суперсовременный стадион появится в Саудовской Аравии
Популярные новости
Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и&nbsp;биотуалеты Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и биотуалеты
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на&nbsp;общественном транспорте В праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на общественном транспорте
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано