Садыр Жапаров поздравил с Днем работника легкой промышленности

Сегодня, 9 июня, президент Садыр Жапаров поздравил работников легкой промышленности с их профессиональным праздником — Днем работника легкой промышленности Кыргызской Республики.

В своем поздравлении президент отметил:

«Уважаемые работники легкой промышленности!

Уважаемые ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сектор легкой промышленности, составляющий значительную часть промышленного производства нашей страны, занимает важное место в развитии нашей экономики, оказывая большое влияние на общий объем национальной продукции.

Отрадно, что в современной конкурентной среде наши предприятия легкой промышленности уделяют особое внимание спросу на потребительском рынке, увеличивают ассортимент, используют передовые технологии.

В настоящее время легкая промышленность в нашей стране занимает ведущее место по количеству рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и вносит большой вклад в решение социальных проблем государства.

Благодаря профессиональной работе высококвалифицированных специалистов данной отрасли мы получили возможность приобретать качественную продукцию отечественного производства. Наш национальный бренд «Сделано в Кыргызстане» известен не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Садыр Жапаров

Мы высоко ценим ваш вклад в экономику нашей республики, в улучшение условий жизни нашего народа. Государство продолжит создавать необходимые условия для развития легкой промышленности. При этом от предпринимателей легкой промышленности ожидается использование цифровых технологий в производстве, поддержание экологической безопасности технологических процессов, экономия ресурсов и повышение экономической и стратегической безопасности государства.



Сегодня, наряду с постоянной модернизацией легкой промышленности, очень важно наращивать темпы производства и повышать производительность труда. Легкую промышленность Кыргызстана, включающую переработку хлопка, текстильную, швейную, обувную, кожевенную, меховую и шерстяную отрасли промышленности, ждут большие перспективны развития и роста. Эти сегменты отрасли представляют значительный потенциал для нашей страны.



Уважаемые работники легкой промышленности, заслуженные ветераны, внесшие особый вклад в развитие отрасли, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Хочу выразить вам признательность за ваше высокое профессиональное мастерство, творческий подход к делу и неустанный труд. Желаю всем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваш труд сопровождается большим успехом, покоряйте новые вершины и прославляйте нашу республику!»