16:04
USD 87.24
EUR 94.99
RUB 0.98
Власть

Садыр Жапаров поздравил с Днем работника легкой промышленности

Сегодня, 9 июня, президент Садыр Жапаров поздравил работников легкой промышленности с их профессиональным праздником — Днем работника легкой промышленности Кыргызской Республики.

В своем поздравлении президент отметил:

«Уважаемые работники легкой промышленности!
Уважаемые ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сектор легкой промышленности, составляющий значительную часть промышленного производства нашей страны, занимает важное место в развитии нашей экономики, оказывая большое влияние на общий объем национальной продукции.

Отрадно, что в современной конкурентной среде наши предприятия легкой промышленности уделяют особое внимание спросу на потребительском рынке, увеличивают ассортимент, используют передовые технологии.

В настоящее время легкая промышленность в нашей стране занимает ведущее место по количеству рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и вносит большой вклад в решение социальных проблем государства. 

Благодаря профессиональной работе высококвалифицированных специалистов данной отрасли мы получили возможность приобретать качественную продукцию отечественного производства. Наш национальный бренд «Сделано в Кыргызстане» известен не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.

Садыр Жапаров

Мы высоко ценим ваш вклад в экономику нашей республики, в улучшение условий жизни нашего народа. Государство продолжит создавать необходимые условия для развития легкой промышленности. При этом от предпринимателей легкой промышленности ожидается использование цифровых технологий в производстве, поддержание экологической безопасности технологических процессов, экономия ресурсов и повышение экономической и стратегической безопасности государства.
 
Сегодня, наряду с постоянной модернизацией легкой промышленности, очень важно наращивать темпы производства и повышать производительность труда. Легкую промышленность Кыргызстана, включающую переработку хлопка, текстильную, швейную, обувную, кожевенную, меховую и шерстяную отрасли промышленности, ждут большие перспективны развития и роста. Эти сегменты отрасли представляют значительный потенциал для нашей страны.
 
Уважаемые работники легкой промышленности, заслуженные ветераны, внесшие особый вклад в развитие отрасли, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Хочу выразить вам признательность за ваше высокое профессиональное мастерство, творческий подход к делу и неустанный труд. Желаю всем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваш труд сопровождается большим успехом, покоряйте новые вершины и прославляйте нашу республику!»
Ссылка: https://24.kg/vlast/296182/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Президент: Кыргызстанцы смогут обменять старые авто на новые электромобили
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем финансово-экономических работников
Садыр Жапаров: Я готов выступить арбитром между бизнесом и государством
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
Президент принял государственного секретаря Японии Кието Цудзи
Садыр Жапаров ответил на расследование OCCRP, Temirov Live и Kloop о коррупции
По всей стране не хватает рабочей силы. Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам
Президент Садыр Жапаров поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Кыргызстана
Садыр Жапаров поздравил пограничников с 25-летием образования службы
В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса
Популярные новости
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Президент выступил с&nbsp;обращением Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
В&nbsp;Кыргызстане построят новое здание Налоговой службы в&nbsp;форме буквы&nbsp;С В Кыргызстане построят новое здание Налоговой службы в форме буквы С
Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за&nbsp;всю историю Кыргызстана Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за всю историю Кыргызстана
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
9 июня, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Жители Кочкор-Аты просят навести порядок на перекрестках города Чудаки парковки. Жители Кочкор-Аты просят навести поряд...
15:00
Перевал Талдык и закаты в Бишкеке. Фото читателей 24.kg
13:21
Садыр Жапаров поздравил с Днем работника легкой промышленности
13:00
Быстро нашли свое место — история кыргызстанки о жизни в Канаде
12:48
В Бишкеке автобус врезался в столб