Посол Узбекистана в Кыргызстане тоже завершил свою дипмиссию

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Кыргызстане Хуршида Мирзахидова по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что за время дипломатической службы Хуршида Мирзахидова состоялись значимые двусторонние мероприятия и визиты на всех уровнях, подписан ряд важных кыргызско-узбекских двусторонних документов, достигнуты хорошие результаты в торгово-экономическом направлении. В частности, создан Узбекско-Кыргызский фонд развития, деятельность которого в настоящее время осуществляется планомерно и плодотворно, завершена делимитация кыргызско-узбекской государственной границы, повысился уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, открыты новые горизонты в совместной промышленной кооперации.

Президент особо акцентировал, что исключительная и важная роль в этом принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Посол Узбекистана Хуршид Мирзахидов поблагодарил главу государства за теплый прием и подчеркнул активное развитие Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова во всех сферах, в том числе торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и спортивном направлениях.

В завершение беседы президент Садыр Жапаров за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами наградил Хуршида Мирзахидова Почетной грамотой Кыргызской Республики.