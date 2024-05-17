Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с секретарями советов безопасности стран региона.

Президент Казахстана отметил, что в качестве председателя в 2024 году страна ведет активную работу по укреплению потенциала саммита. «Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа», — говорится в сообщении.

«Нами разработана стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040». Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата», — указал Касым-Жомарт Токаев.

Он также призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

«Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов», — подчеркнул глава Казахстана.

Кроме того, он выразил признательность странам Центральной Азии за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. «Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки», — сказал лидер республики.

Токаев с удовлетворением отметил коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества и взаимного доверия в Центральной Азии. «Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центрально-Азиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития», — добавил президент Казахстана.

В прошедшей в Астане встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, его коллега из Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркмении в Казахстане Аннамырат Ягмыров.