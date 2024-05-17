09:21
USD 88.26
EUR 95.98
RUB 0.97
Власть

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с секретарями советов безопасности стран региона.

Президент Казахстана отметил, что в качестве председателя в 2024 году страна ведет активную работу по укреплению потенциала саммита. «Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа», — говорится в сообщении.

«Нами разработана стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040». Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата», — указал Касым-Жомарт Токаев.

Он также призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

«Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов», — подчеркнул глава Казахстана. 

Кроме того, он выразил признательность странам Центральной Азии за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. «Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки», — сказал лидер республики.

Токаев с удовлетворением отметил коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества и взаимного доверия в Центральной Азии. «Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центрально-Азиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития», — добавил президент Казахстана.

В прошедшей в Астане встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, его коллега из Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркмении в Казахстане Аннамырат Ягмыров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294190/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Запад хочет посеять рознь между Россией и Центральной Азией, считают в МИД РФ
Таджикистан могут подключить к единой центральноазиатской энергосистеме в мае
На пороге кризиса. Нужно ли запасаться питьевой водой?
Дэвида Кэмерона раскритиковали из-за расходов на тур по Центральной Азии
В Ташкенте встретились главы МИД стран Центральной Азии и Персидского залива
Ученый из Кыргызстана награжден в Астане
Пропавшая десять лет назад кыргызстанка нашлась в Казахстане
100 стран мира и тысячи участников. V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане
В столице Казахстана демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву
Памятник Манасу установят в столице Казахстана
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Минэнерго строит малые ГЭС в&nbsp;два раза дороже, чем частники&nbsp;&mdash; депутат Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Трагедия в&nbsp;Сузаке. К&nbsp;увольнению представлены шесть должностных лиц Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
Бизнес
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
17 мая, пятница
09:14
В прокат вышел казахский фильм ужасов «Салт» на кыргызском языке В прокат вышел казахский фильм ужасов «Салт» на кыргызс...
08:55
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане
08:39
Институт сейсмостойкого строительства покупает вибростенд
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 мая, четверг
23:44
В Британии создали электромагнитные ружья для стрельбы по электросамокатчикам
23:02
«Дюна. Пророчество». Вышел первый трейлер сериала Дени Вильнева
22:23
У жителя Кемина подозрение на сибирскую язву. Комментарий Минсельхоза
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
21:42
ЕАБР направил $1 миллион на устранение последствий паводков в Казахстане