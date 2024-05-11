Глава Контртеррористического управления ООН посетит Кыргызстан

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев 9 мая в рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке встретился с главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Асеин Исаев выразил поддержку КР деятельности КТУ ООН, направленную на развитие международного и регионального партнерства в предотвращении или в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Фото пресс-службы МИД

Глава делегации КР подчеркнул готовность и заинтересованность нашей страны к дальнейшему укреплению проектно-программного сотрудничества с КТУ ООН.

В этой связи в ходе встречи стороны обсудили детали предстоящего визита главы КТУ ООН Владимира Воронкова в Кыргызскую Республику.