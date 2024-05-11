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Власть

Глава Контртеррористического управления ООН посетит Кыргызстан

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев 9 мая в рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке встретился с главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Асеин Исаев выразил поддержку КР деятельности КТУ ООН, направленную на развитие международного и регионального партнерства в предотвращении или в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Глава делегации КР подчеркнул готовность и заинтересованность нашей страны к дальнейшему укреплению проектно-программного сотрудничества с КТУ ООН.

В этой связи в ходе встречи стороны обсудили детали предстоящего визита главы КТУ ООН Владимира Воронкова в Кыргызскую Республику.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293726/
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