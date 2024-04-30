15:58
USD 88.66
EUR 94.91
RUB 0.96
Власть

Акылбек Жапаров встретился с гендиректором траста Ага Хана по культуре

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором траста Ага Хана по культуре Луисом Монреалем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров заметил, что, работая в Кыргызстане, сеть развития Ага Хана (АКДН) внесла положительные изменения в такие сферы, как образование, здравоохранение, микрофинансирование, развитие малого бизнеса, инфраструктура, туризм, банковское дело и культурное возрождение.

Он особо отметил деятельность университета Центральной Азии, предоставляющего широкие возможности в получении качественного образования для молодежи КР, стран Центральной Азии и Афганистана.

Генеральный директор траста Ага Хана по культуре Луис Монреаль в свою очередь подчеркнул приверженность организации к укреплению сотрудничества в приоритетных для республики направлениях.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования сферы образования, сохранения разнообразия культурного наследия, а также сотрудничество в рамках инициатив по улучшению образовательной среды в Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате имени Мукаша Абдраева.

Участникам мероприятия представили презентацию по реконструкции школы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292996/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров министрлерге жана чиновниктерге сөгүш берди
Акылбек Жапаров президентке бир катар акимдерди кызматтан алууну сунуштады
Экономика министрлиги быйыл ИДПнын көлөмү 1,4 триллион сомдон ашарын болжолдоодо
Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүүгө багыт алды — Акылбек Жапаров
Выговоры министрам и чиновникам объявил Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров встретился с главой МИД Великобритании. Что обсудили
Акылбек Жапаров подписал в Вашингтоне двусторонние соглашения. Какие?
Дом Парка высоких технологий Кыргызстана открыли в Силиконовой долине
Азиатский банк развития готов финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1
Кыргызстан и Google подписали меморандум в сфере образования
Популярные новости
Досрочные выборы. Кто станет депутатом парламента (предварительные данные) Досрочные выборы. Кто станет депутатом парламента (предварительные данные)
Адахан Мадумаров вышел из&nbsp;СИЗО ГКНБ Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ
Адахана Мадумарова досрочно освободили от&nbsp;полномочий депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова досрочно освободили от полномочий депутата Жогорку Кенеша
Оказывают давление. Шайлообек Атазов о&nbsp;сдаче мандатов депутатами Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами
Бизнес
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
30 апреля, вторник
15:53
Верховный суд оставил в силе решение о лишении Шайлообека Атазова мандата Верховный суд оставил в силе решение о лишении Шайлообе...
15:47
В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Поиски продолжаются
15:31
Мужчина избил семилетнего мальчика. Депутат заявила о предвзятости следователя
15:23
В Бишкекасфальтсервисе покупали битум по завышенной цене
15:07
Разыскиваемого в России за убийство и грабеж задержали в Бишкеке