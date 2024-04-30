Акылбек Жапаров встретился с гендиректором траста Ага Хана по культуре

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором траста Ага Хана по культуре Луисом Монреалем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров заметил, что, работая в Кыргызстане, сеть развития Ага Хана (АКДН) внесла положительные изменения в такие сферы, как образование, здравоохранение, микрофинансирование, развитие малого бизнеса, инфраструктура, туризм, банковское дело и культурное возрождение.

Он особо отметил деятельность университета Центральной Азии, предоставляющего широкие возможности в получении качественного образования для молодежи КР, стран Центральной Азии и Афганистана.

Генеральный директор траста Ага Хана по культуре Луис Монреаль в свою очередь подчеркнул приверженность организации к укреплению сотрудничества в приоритетных для республики направлениях.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования сферы образования, сохранения разнообразия культурного наследия, а также сотрудничество в рамках инициатив по улучшению образовательной среды в Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате имени Мукаша Абдраева.

Участникам мероприятия представили презентацию по реконструкции школы.