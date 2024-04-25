Депутатам не понравилось, каким тоном замглавы МЧС отвечает на их вопросы

На заседании Жогорку Кенеша некоторые депутаты возмутились тем, как отвечает замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

Нардеп Русланбек Жакышов заявил, что он пришел на заседание «дерганный».

«Когда задают вопросы, надо отвечать четко, не спеша, содержательно. Нас сейчас все смотрят, а вы ругаетесь с коллегами. Вас никто не винит, что сошли сели, это стихийное бедствие. Не слушаете, кричите. Если увидят, скажут: «Они, наверное, пришли ругаться сюда», — сказал он.

Такое же мнение выразил депутат Жанар Акаев.

Замминистра чрезвычайных ситуаций ответил, что у него отработанный командирский голос. «Может, из-за этого вам показалось, что я кричу. Я ни с кем не собирался ругаться», — подчеркнул он.

Отметим, депутаты заслушивали информацию Министерства чрезвычайных ситуаций о проводимых мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, происходящих на территории Кыргызстана.