12:50
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Власть

Депутатам не понравилось, каким тоном замглавы МЧС отвечает на их вопросы

На заседании Жогорку Кенеша некоторые депутаты возмутились тем, как отвечает замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

Нардеп Русланбек Жакышов заявил, что он пришел на заседание «дерганный».

«Когда задают вопросы, надо отвечать четко, не спеша, содержательно. Нас сейчас все смотрят, а вы ругаетесь с коллегами. Вас никто не винит, что сошли сели, это стихийное бедствие. Не слушаете, кричите. Если увидят, скажут: «Они, наверное, пришли ругаться сюда», — сказал он.

Такое же мнение выразил депутат Жанар Акаев.

Замминистра чрезвычайных ситуаций ответил, что у него отработанный командирский голос. «Может, из-за этого вам показалось, что я кричу. Я ни с кем не собирался ругаться», — подчеркнул он.

Отметим, депутаты заслушивали информацию Министерства чрезвычайных ситуаций о проводимых мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, происходящих на территории Кыргызстана. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/292585/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Сход селей в Кыргызстане. Подсчитывается материальный ущерб
Отчасти сели сходят из-за халатности местных властей — замглавы МЧС
Сели в Кыргызстане. Затоплено 1 тысяча 92 хозяйства
В Сузаке ввели режим чрезвычайной ситуации III степени
В Чуйской области сошел сель. Река Бурана вышла из берегов
В Джалал-Абадской области вновь сошел сель. МЧС устраняет последствия
МЧС Кыргызстана показало, как устраняли последствия селей
Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов: Пострадавшим от селей окажут помощь
Причиной селей в Кыргызстане стали локальные дожди, МЧС не может их предугадать
От удара молнии в Ошской области погиб подросток
Популярные новости
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
Генеральный прокурор получил выговор от&nbsp;президента Генеральный прокурор получил выговор от президента
Самокатчиков будут штрафовать за&nbsp;нарушение ПДД. Комитет ЖК&nbsp;одобрил законопроект Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
25 апреля, четверг
12:46
Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый Генплан Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый...
12:43
Депутатам не понравилось, каким тоном замглавы МЧС отвечает на их вопросы
12:35
Территориальная реформа в Бишкеке. Денег в бюджете на всех не хватит
12:24
Сход селей в Кыргызстане. Подсчитывается материальный ущерб
12:20
Акылбек Жапаров уволил ряд акимов и их заместителей