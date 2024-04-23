16:15
USD 88.91
EUR 94.75
RUB 0.95
Власть

Главам государственных медучреждений хотят запретить работать в частных клиниках

Главам государственных медучреждений хотят запретить параллельно работать в частных клиниках. Поправки в Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» разработали и вынесли на общественное обсуждение депутаты Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы и Бахадыр Шабазов.

Как отмечается в справке-обосновании, ограничение занимать руководящие должности в государственных медицинских учреждениях и работать в частных клиниках призвано снизить вероятность возникновения коррупционных схем, улучшить качество оказания медицинских услуг и повысить доверие общества к системе здравоохранения.

«Руководители государственных медицинских учреждений, работая одновременно в частных клиниках, могут оказаться в конфликте интересов, сталкиваясь с ситуациями, когда их личные интересы могут противоречить интересам общества и пациентов, интересам государства в области здравоохранения. Руководители государственных клиник должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках», — считают авторы законопроекта.

Депутаты добавили, что запрет на такую двойную занятость поможет поддержать независимость и профессионализм медицинских учреждений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292368/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет работы в частных клиниках для медиков — это ущемление прав
Трудовой кодекс не запрещает врачам подрабатывать в частных клиниках
В Бишкеке коллектив больницы № 6 возмущен новым руководством
Замминистра здравоохранения распоряжения о своем увольнении не видел
Новым заместителем министра здравоохранения стал Нурболот Усенбаев
Назначение на руководящую должность в больницах без конкурса возмутило депутата
Канат Мамакеев назначен директором Национального хирургического центра
Освобождена от должности директор Национального центра кардиологии и терапии
Акпай Сарыбаев назначен директором Национального центра кардиологии и терапии
Олег Горин освобожден от должности заместителя министра здравоохранения
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
Садыр Жапаров и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
23 апреля, вторник
16:04
Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смер...
16:01
Главам государственных медучреждений хотят запретить работать в частных клиниках
15:46
Мэрия передаст ГУВД Бишкека 10 пассажирских автобусов
15:24
Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов: Пострадавшим от селей окажут помощь
15:08
Самокатчиков будут штрафовать на нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект