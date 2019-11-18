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Власть

Назначение на руководящую должность в больницах без конкурса возмутило депутата

В Жогорку Кенеше недовольны, что в организации здравоохранения назначают людей без конкурса. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат Аида Исмаилова.

Она отметила, что еще в декабре 2018 года министр здравоохранения подписал приказ о назначении на руководящие должности только по итогам конкурса. Но многих руководителей просто утвердили.

«Когда назначали глав объединенных ЦСМ Бишкека, Минздрав говорил, что это временно. Но они до сих пор сидят. Я уже озвучивала, что эти координаторы — это чьи-то люди. Под некоторых даже делали приказы. У одного руководителя не хватало управленческого стажа, в приказ добавили норму, что может занимать временно», — отметила она и добавила, что обратится по данному вопросу в прокуратуру.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев подтвердил наличие приказа. Но, по его словам, его недостаточно, необходимо внести изменения в учредительные документы организаций здравоохранения.

«Сейчас мы их вносим. Тогда приказ будет полноценно работать», — отметил он.
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