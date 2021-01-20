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Общество

Замминистра здравоохранения распоряжения о своем увольнении не видел

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев распоряжения о своем увольнении не видел. Об этом он сообщил 24.kg.

О возможном увольнении чиновника в Facebook написал глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

«Я на работе, с утра проводил совещание, сейчас в кардиологии проверяю работу. Раз уволили — значит уволили, но распоряжения пока не видел. Если оповестят, я законопослушный», — прокомментировал Мадамин Каратаев.

Он отметил, что у него нет разногласий с новым министром. На вопрос, поддерживает ли он проводимую оптимизацию организаций здравоохранения, Каратаев не ответил, сославшись на занятость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180565/
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