Замминистра здравоохранения распоряжения о своем увольнении не видел

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев распоряжения о своем увольнении не видел. Об этом он сообщил 24.kg.

О возможном увольнении чиновника в Facebook написал глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

«Я на работе, с утра проводил совещание, сейчас в кардиологии проверяю работу. Раз уволили — значит уволили, но распоряжения пока не видел. Если оповестят, я законопослушный», — прокомментировал Мадамин Каратаев.

Он отметил, что у него нет разногласий с новым министром. На вопрос, поддерживает ли он проводимую оптимизацию организаций здравоохранения, Каратаев не ответил, сославшись на занятость.