Генпрокурор: 494 кыргызстанца отказались от экстрадиции из российских тюрем

На заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 494 кыргызстанца не хотят переводиться из российских тюрем на родину.

Он рассказал, что от депутатов поступает много обращений о переводе заключенных кыргызстанцев из России на родину, а также о том, что много курьеров без вины оказываются за решеткой за перевозку наркотиков. Однако при проверке, по словам генпрокурора, оказывается, что их вина все же есть.

«По вопросам экстрадиции наших граждан мы не раз встречались с генеральным прокурором РФ, Минюстом. Не бывает такого, чтобы чье-то заявление не рассматривалось. Каждый наш соотечественник в России знает, как работает прокуратура и что стоит им только написать заявление на экстрадицию, мы их переведем сюда», — сказал Курманкул Зулушев.

В новость внесены изменения (18.04.2024, 10.46) - правильное число отказавшихся 494, а не 94.