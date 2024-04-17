Руководство Международного валютного фонда посетит Кыргызстан

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Вашингтон (США) встретился с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Бо Ли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере изменения климата, энергетики и зеленой экономики.

Акылбек Жапаров отметил, что благодаря слаженной работе кабинета министров по улучшению налогового администрирования и внедрению цифровых технологий экономический рост Кыргызстана за последние три года составил в среднем 7 процентов.

Он также остановился на текущей макроэкономической ситуации в республике, уделив особое внимание реализации энергетических проектов, включая строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что, принимая во внимание масштабы стратегического проекта, а также потенциальные дивиденды для энергетической безопасности и экономического роста страны, Кыргызстан готов рассмотреть различные варианты сотрудничества в рамках реализации этого грандиозного проекта.

Бо Ли поделился своим мнением о текущих вызовах мировой экономики, отметив при этом ускорение инфляции, угрозу продовольственной безопасности и природные катаклизмы. Он также поделился своими планами посетить Кыргызстан в 2024 году.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем приоритетным вопросам, в том числе рассмотренным в рамках встречи.

Председатель кабмина провел встречу с директором Международного валютного фонда по региону Среднего Востока и Центральной Азии Джихадом Азуром.

«Наше правительство сосредоточено на реализации реформ, направленных на повышение эффективности государственных финансов, развитие частного сектора и борьбу с коррупцией. Мы уверены, что продолжение конструктивного диалога и технического сотрудничества с МВФ способствует достижению наших стратегических целей. Хочу отметить, что экономика (ВВП) в первом квартале 2024 года выросла на беспрецедентные 8,8 процента», — сказал Акылбек Жапаров.