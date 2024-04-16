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Власть

Процедура передачи участков Госипотечной компании продолжается

На сегодня процедура приема-передачи земельных участков Госипотечной компании продолжается. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов.

По его словам, 30 января принят Указ главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики». Им кабинету министров поручено в месячный срок определить перечень земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для дальнейшей передачи ГИК.

«На сегодня определен перечень участков, которые передаются, процесс идет. По этому указу мы не зафиксировали нарушения. Да, было выпущено обращение в СМИ по этому поводу. Это сделано, чтобы заранее предупредить, чтобы каждый руководитель понимал всю ответственность и значимость документа», — сказал Азамат Осмонов.

Напомним, в начале апреля пресс-секретарь президента Аскат Алагозов выступил с обращением к министрам, полномочным представителям главы государства в областях, представителям местной власти. Он предупредил, что за невыполнение указа президента чиновники будут уволены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291651/
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