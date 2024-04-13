Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга

«Давайте забудем тему внешнего долга. Даже если наш внешний долг увеличится до $10-15 миллиардов, можно не беспокоиться», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

По его словам, в 2020 году внешний долг страны составил около $5 миллиардов. Эта сумма представляла собой внешний долг, накопленный за 30 лет. Если не считать строительства подстанции «Датка — Кемин», альтернативной дороги север — юг и модернизации ТЭЦ, значительных работ на эту сумму не проводили.

Но эти три проекта стали проектами, которые не окупят себя и за 40 лет. Садыр Жапаров

«Нам нужны были все три проекта. Я не говорю, что не следовало их реализовывать. Все три проекта нужны Кыргызстану как воздух. Но они не оправдают себя и за 40 лет. Их стоимость завысили в два-три раза. Если сравнить цены, то окажется, что аналогичные конструкции и работы производятся в европейских государствах в два-три раза дешевле, чем у нас. Даже студент сможет подсчитать, сколько денег будет потрачено на строительство ТЭЦ. Дорога север — юг и подстанция «Датка — Кемин» тоже дорогие. Это не вина китайской стороны, которая предоставила кредит. Это вина нашего правительства и наших чиновников. Деньги были украдены», — считает он.

Глава государства заявил, что КР погасит весь свой внешний долг до 2035-го.

Срок самых больших выплат совпал со временем работы его команды. Но Садыр Жапаров уверен, что проблем не будет. Состояние экономики улучшилось.

«Пока в нашей стране мир и стабильность, мы без труда будем платить. Помните: предыдущие долги мы выплатим за счет народа, из общереспубликанского бюджета. Потому что самоокупаемых проектов пока нет. Все полученные деньги исчезли как вода сквозь песок», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он заявил, что впредь каждый доллар получаемых кредитов будет тратиться на конкретные проекты.

В пример президент привел строительство Камбаратинской ГЭС-1. На реализацию проекта потратят примерно $5-6 миллиардов. Срок окупаемости составит 13-15 лет с момента начала эксплуатации.

«Когда придет время погашать долг по этому проекту, республиканский бюджет и народ не будут платить. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 окупится к тому моменту, как наступит срок погашения долга. Всемирный банк предоставляет кредит $500 миллионов на 50 лет с 10-летним льготным периодом без процентов. Кредит на таких условиях получен впервые в истории Кыргызстана. Поэтому, даже если наш внешний долг увеличится до $10-15 миллиардов, можно не беспокоиться», — считает Садыр Жапаров.

По его словам, самое главное, что к 2035 году мы полностью погасим прежние долги.

«В будущем мы будем брать кредиты на окупаемые проекты. Республиканскую казну и карманы людей это не затронет. Конечно, не принимая во внимание долги, взятые на строительство дорог. У нас есть также проекты малых и средних ГЭС, которые окупятся за семь-восемь лет. Мы также должны инвестировать в них. У нас есть много других проектов в других областях. Я не буду рассказывать все подробно. Мы их реализуем с частными инвесторами и по мере возможности за счет бюджета», — заключил глава государства.